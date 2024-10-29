Украина вернула из оккупации еще шестерых детей

"Из пока еще оккупированного левобережья области волонтерам удалось вернуть шестерых детей. Это - две девочки и четверо мальчиков, которым от 8 до 16 лет", - сообщил Прокудин.

Среди возвращенных - одна попечительская семья, которая воспитывает девочку, лишенную родительской опеки. Вместе с ней эвакуировали ее совершеннолетнего брата.

"Благодаря спасательной операции, которую провела организация "Save Ukraine", малыши могут забыть о пережитых ужасах. В частности, о том, как их заставляли посещать так называемые "российские школы", которые имеют больше общего не с образованием, а с вражеской пропагандой", - отметил глава ОВА.

По его словам, с начала года из оккупации удалось эвакуировать 224 ребенка из Херсонской области.