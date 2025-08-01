Вишиванка проти окупантів. До України вдалося повернути ще одну групу дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще одну групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, повернули 15-річну дівчину, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав.

Ще двоє врятованих - 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи.

Також повернули 17-річного хлопця, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік.

"Вдячний команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.