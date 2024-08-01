Україна повернула з окупації ще двох дітей та їх матір

З тимчасово окупованих територій Херсонської області евакуйовано матір та її двох доньок - 3 та 5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.
"Сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка "Українська мережа за права дитини", - написав Прокудін.
За словами голови ОВА, від початку підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Наразі матір зі своїми дітьми перебуває у безпеці.
Від початку 2024 року Україні вдалось повернути 151 дитини із Херсонської області.
Прокудін додав, що у разі виявлення незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або ж територію Росії, необхідно повідомити за номером:
З початку повномасштабної війни російські терористи примусово вивозять дітей до Білорусі, тимчасово окупованого Криму або Росії. Це також стало приводом для видачі ордера на арешт диктатора Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду (МКС).
Нещодавно Україна також повернула ще чотирьох дітей, які перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.
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