Україна повернула з окупації ще двох дітей та їх матір

"Сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка "Українська мережа за права дитини", - написав Прокудін.

За словами голови ОВА, від початку підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Наразі матір зі своїми дітьми перебуває у безпеці.

Від початку 2024 року Україні вдалось повернути 151 дитини із Херсонської області.

Прокудін додав, що у разі виявлення незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або ж територію Росії, необхідно повідомити за номером:

(050) 562-03-13;

1548 (Мінреінтеграції);

1648 (Національного інформаційного бюро).

Депортація дітей

З початку повномасштабної війни російські терористи примусово вивозять дітей до Білорусі, тимчасово окупованого Криму або Росії. Це також стало приводом для видачі ордера на арешт диктатора Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду (МКС).

Нещодавно Україна також повернула ще чотирьох дітей, які перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.