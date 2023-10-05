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Україна повернула з окупації ще 19 дітей

Фото: Україна повернула з окупації 19 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повернула додому ще 19 дітей. Їх вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора проєкту Save Ukraine Миколу Кулебу в Telegram.

"19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії", - зазначив він.

Як наголосив Кулеба, проєкту Save Ukraine вдалося повернути додому вже 196 українських дітей.

 

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути з Росії 11 дітей, який незаконно депортували окупанти. 

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