Украина вернула из оккупации еще 19 детей

"19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии", - отметил он.

Как подчеркнул Кулеба, проекту Save Ukraine удалось вернуть домой уже 196 украинских детей.

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их удерживают в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть из России 11 детей, незаконно депортированных оккупантами.