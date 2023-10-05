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Украина вернула из оккупации еще 19 детей

Фото: Украина вернула из оккупации 19 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула домой еще 19 детей. Их удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора проекта Save Ukraine Николая Кулебу в Telegram.

"19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии", - отметил он.

Как подчеркнул Кулеба, проекту Save Ukraine удалось вернуть домой уже 196 украинских детей.

 

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их удерживают в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть из России 11 детей, незаконно депортированных оккупантами.

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