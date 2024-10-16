Україна повернула з окупації двох жінок. Одну з них незаконно утримували, - Лубінець

"Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала в незаконному утримані РФ. Після цього - пройшла процес лікування і відновлення", - повідомив Лубінець.

За його словами, усі ці роки рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки, зокрема звернулися до Офісу омбудсмена за допомогою

Зважаючи на те, що здоров’я українки погіршилося після незаконного позбавлення волі, вона потребує постійної підтримки. Тому разом із нею евакуювалася сестра, забезпечуючи необхідну психологічну та фізичну допомогу.

Фото: Україна повернула з окупації двох жінок (t.me/dmytro_lubinetzs)