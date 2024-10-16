Украина вернула из оккупации двух женщин. Одну из них незаконно удерживали, - Лубинец

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий двух женщин. Одна из них находилась в незаконном удержании России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Недавно удалось успешно организовать эвакуацию двух женщин, одна из которых долгое время находилась в незаконном иждивении РФ. После этого - прошла процесс лечения и восстановления", - сообщил Лубинец.
По его словам, все эти годы родные неустанно искали возможности для возвращения женщины, в частности обратились в Офис омбудсмена за помощью
Учитывая то, что здоровье украинки ухудшилось после незаконного лишения свободы, она нуждается в постоянной поддержке. Поэтому вместе с ней эвакуировалась сестра, обеспечивая необходимую психологическую и физическую помощь.
Фото: Украина вернула из оккупации двух женщин (t.me/dmytro_lubinetzs)
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, отдаленные регионы России и оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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