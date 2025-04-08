Україна повернула дитину з окупованої території: в ОП розкрили подробиці

В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, з тимчасово окупованої території вдалося врятувати чотирирічну дівчинку.

Керівник Офісу президента зазначив, що на початок повномасштабного вторгнення, дитина перебувала у бабусі. З перших днів війни їхнє місто опинилося в окупації. Через постійні обстріли, перебої з електро- та водопостачанням, а також постійну загрозу депортації дівчинки, дитинство перетворилось на боротьбу за виживання.

"Батько, який перебував на підконтрольній території, неодноразово намагався самостійно евакуювати доньку, але безрезультатно. Завдяки допомозі Української мережі за права дитини, вдалося знайти безпечний маршрут та організувати рятувальну місію. Сьогодні дитина вже вдома зі своїм батьком", - зазначив Єрмак.

Він додав, що команда президента виконує завдання глави держави - повернути всіх дітей.