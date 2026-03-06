UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна повернула інкасаторів, яких взяла в заручники Угорщина

20:13 06.03.2026 Пт
2 хв
Українці вже перебувають у безпеці, а доля захоплених грошей невідома
aimg Іван Носальський
Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Getty Images)

Україні вдалося добитися звільнення інкасаторів, яких незаконно затримали угорські силовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

Читайте також: Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні

За словами голови МЗС, він уже доповів президенту України Володимиру Зеленському про звільнення семи громадян.

"Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу", - додав Сибіга.

Він подякував команді в МЗС і посольстві України в Угорщині, а також українським правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам і всім, хто допоміг домогтися звільнення захоплених українців.

Оновлено 21:02

У ДПСУ показали нові кадри визволення українських інкасаторів.

У свою чергу голова НБУ Андрій Пишний показав фото з місця подій.

Фото: українських інкасаторів, яких затримала Угорщина, звільнили (facebook.com/pyshnyy)

Скандал із затриманням українців

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, стало відомо, що Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які везли 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії. Майно угорські силовики конфіскували, а інкасатори були затримані.

Це спричинило скандал між Києвом і Будапештом. Українські чиновники прямо наголосили, що це був "державний бандитизм" і захоплення заручників з боку Угорщини.

Угорська сторона заявляла про те, що українців нібито депортували, але підтвердження цьому не було.

При цьому доля держмайна України, яке забрала Угорщина, поки що невідома. Будапешт стверджує, що затримання відбулося через нібито відмивання грошей.

Примітно, що така подія сталася за місяць до парламентських виборів в Угорщині. Правляча партія прем'єра Віктора Орбана у своїй передвиборчій кампанії робить ставку на маніпуляції щодо України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОщадбанкМЗС УкраїниУгорщина