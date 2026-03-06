Україна повернула інкасаторів, яких взяла в заручники Угорщина

За словами голови МЗС, він уже доповів президенту України Володимиру Зеленському про звільнення семи громадян.

"Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу", - додав Сибіга.

Він подякував команді в МЗС і посольстві України в Угорщині, а також українським правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам і всім, хто допоміг домогтися звільнення захоплених українців.

Оновлено 21:02

У ДПСУ показали нові кадри визволення українських інкасаторів.

У свою чергу голова НБУ Андрій Пишний показав фото з місця подій.

Фото: українських інкасаторів, яких затримала Угорщина, звільнили (facebook.com/pyshnyy)

Скандал із затриманням українців

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, стало відомо, що Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які везли 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії. Майно угорські силовики конфіскували, а інкасатори були затримані.

Це спричинило скандал між Києвом і Будапештом. Українські чиновники прямо наголосили, що це був "державний бандитизм" і захоплення заручників з боку Угорщини.

Угорська сторона заявляла про те, що українців нібито депортували, але підтвердження цьому не було.