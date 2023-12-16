ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна повернула додому ще трьох дітей

Субота 16 грудня 2023 16:27
UA EN RU
Україна повернула додому ще трьох дітей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна за допомогою Катара повернула додому ще трьох дітей.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - повідомив він.

За його словами, двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України.

Третя дитина перебувала на території РФ і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

"Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - додав Єрмак.

Україна повернула додому ще трьох дітей

Фото: Україна повернула додому ще трьох дітей (t.me/ermaka2022)

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет