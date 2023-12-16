Украина вернула домой еще троих детей
Украина с помощью Катара вернула домой еще троих детей.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского. Наши дети возвращаются домой. Совместными усилиями нашей команды и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца при посредничестве государства Катар мы возвращаем трех детей", - сообщил он.
По его словам, двое из них вернулись к маме - это дети 2008-го и 2012-го годов рождения, которых удалось вывезти с временно оккупированных территорий Украины.
Третий ребенок находился на территории РФ и воссоединился со своей матерью на территории Грузии.
"Все они уже дома со своими родными", - добавил Ермак.
Фото: Украина вернула домой еще троих детей (t.me/ermaka2022)
Депортация детей
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.
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