Україна повернула дітей з окупації: Єрмак розкрив деталі нової операції

"Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - розповів він.

За словами Єрмака, один із них - хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові.

"Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу - і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належу турботу і підтримку", - розповів голова ОП.

Також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою.