Україна повернула дітей з окупації: Єрмак розкрив деталі нової операції

Україна врятувала з окупації двох дітей. Стали відомі деталі операції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офіса президента Андрія Єрмака
"Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - розповів він.
За словами Єрмака, один із них - хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові.
"Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу - і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належу турботу і підтримку", - розповів голова ОП.
Також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою.
Зазначимо, Україна постійно повертає дітей з окупації. Наприклад, нещодавно Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще п'ятьох дітей. Їх вивезли з тимчасово окупованих територій і РФ.
А на початку березня Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще сімох дітей. Це сталося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
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