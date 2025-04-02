Украина вернула детей из оккупации: Ермак раскрыл детали новой операции

"Еще двух украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - рассказал он.

По словам Ермака, один из них - парень, который остался сиротой после того, как его мать убили российские военные.

"Чтобы спасти ребенка, его родственница обратилась за помощью - и парня удалось эвакуировать. Сейчас он в безопасности, ему подыскивают семью, которая обеспечит надлежащую заботу и поддержку", - рассказал глава ОП.

Также удалось эвакуировать девушку вместе с матерью, которые долгое время не могли выехать из-за ограничений, установленных оккупационными властями.