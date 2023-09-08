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Україна повернула дев'ять дітей, яких утримували росіяни

Фото: Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Україні вдалося повернути додому 9 дітей, яких утримували у себе в полоні російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитро Лубінця.

"Двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованій території, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам", - розповів він

Також, за словами Лубінця, вдалося повернути і хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.

"Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - зазначив омбудсмен.

 

Лубінець наголосив, що кожне повернення дитини, як спецоперація.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії. 

Україна постійно займається поверненням викрадених окупантами дітей. Наприклад, учора міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що з окупованих Росією українських територій вдалося евакуювати ще одну дитину. Хлопчик зараз перебуває у Києві.

При цьому раніше Лубінець закликав батьків депортованих дітей не намагатися самостійно повернути їх. Окупанти не тільки не віддають дітей, а і затримують та допитують самих батьків.

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