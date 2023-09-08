Украина вернула девять детей, удерживаемых россиянами

"Двое детей долгое время находились на временно оккупированной территории, и теперь, наконец, удалось вернуть их родителям", - рассказал он.

Также, по словам Лубинца, удалось вернуть и парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали.

"Он прошел все круги ада, в частности, и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что каждый возврат ребенка, как спецоперация.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Украина постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей. Например, вчера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что с оккупированных Россией украинских территорий удалось эвакуировать еще одного ребенка. Мальчик сейчас находится в Киеве.

При этом ранее Лубинец призвал родителей депортированных детей не пытаться самостоятельно вернуть их. Оккупанты не только не отдают детей, но и задерживают и допрашивают самих родителей.