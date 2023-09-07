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З окупованої території повернули ще одну дитину, - Верещук

Київ, Четвер 07 вересня 2023 15:47
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З окупованої території повернули ще одну дитину, - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

З окупованих Росією українських територій вдалося евакуювати ще одну дитину. Хлопчик зараз знаходиться у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук в Telegram.

Як зазначила Верещук, на момент повномасштабного російського вторгнення врятованому хлопчику Давиду було 11 років. Він жив з прабабусею в селі Старомлинівка Донецької області. Його мама з трьома молодшими братами та сестрами жила у Львівській області.

Війна розділила хлопчика з сім'єю, він опинився в окупації. Мати звернулася до Мінреінтеграції. Після багатомісячної роботи завдяки проєкту "Шлях додому" дитину евакуювали.

Верещук зазначила, що хлопчик перебуває у Києві і вже зустрівся зі своєю мамою.

Росія вивозить українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути з Росії 11 дітей, який незаконно депортували.

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