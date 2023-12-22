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Україна повернула чотирьох своїх громадян з Росії

П'ятниця 22 грудня 2023 22:05
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Україна повернула чотирьох своїх громадян з Росії Фото: Україна повернула чотирьох своїх громадян з Росії (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути чотирьох своїх громадян, які були на території Росії. Це сталося внаслідок домовленостей із країною-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

"Завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути в Україну чотирьох громадян України", - написав омбудсмен.

Фото: повернення до України чотирьох українців (t.me/dmytro_lubinetzs)

За його словами, натомість Україна сприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.

Також відбулася зустріч представників омбудсмена та уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. У її ході було передано гуманітарні пакети та листи для військовополонених обох країн.

Це сталося за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, які придбали теплі речі, взуття та засоби гігієни.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, Україна також повернула тіла 66 загиблих захисників.

Пізніше їх планують направити до правоохоронців та судово-медичних експертів, щоб встановити їхні особи.

При цьому обміни полоненими між Україною та Росією зараз заморожені. Як зазначав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, цей процес призупинила країна-агресор.

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