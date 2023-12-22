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Украина вернула четырех своих граждан из России

Пятница 22 декабря 2023 22:05
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Украина вернула четырех своих граждан из России Фото: Украина вернула четырех своих граждан из России (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть четырех своих граждан, которые находились на территории России. Это произошло в результате договоренностей со страной-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех граждан Украины", - написал омбудсмен.

Фото: возвращение в Украину четырех украинцев (t.me/dmytro_lubinetzs)

По его словам, взамен Украина поспособствовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.

Также состоялась встреча представителей омбудсмена и уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой. В ее ходе были переданы гуманитарные пакеты и письма для военнопленных обеих стран.

Это произошло при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представителей Международного комитета Красного Креста, которые приобрели теплые вещи, обувь и средства гигиены.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 декабря, Украина также вернула тела 66 погибших защитников.

Позже их планируют направить к правоохранителям и судебно-медицинским экспертам, чтобы установить их личности.

При этом обмены пленными между Украиной и Россией сейчас заморожены. Как отмечал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, этот процесс приостановила страна-агрессор.

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