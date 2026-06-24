Україна повернула з Ірану чотирьох затриманих моряків

Україні вдалося повернути з Ірану чотирьох моряків, які були затримані у квітні цього року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів журналістам.
Як розповів Тихий, у квітні Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав низку суден і моряків в Ормузькій протоці. Серед яких був і контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебували четверо громадян України - членів екіпажу.
МЗС України, зокрема Департамент консульської служби та Посольство України в Греції, негайно встановили особи українських моряків та підтримували контакт з їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та причетними сторонами для захисту наших людей і пошуку способів їхнього повернення.
"З тих пір тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану", - зазначив речник.
За його словами, зараз українські моряки знаходяться у безпеці разом зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний.
"Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей", - додав Тихий.
Нагадаємо, у неділю та в ніч на понеділок, 22 червня, у Швейцарії відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном щодо остаточної мирної угоди.
За підсумками зустрічі сторони узгодили дорожню карту для розробки остаточної угоди, домовилися створити координаційний центр з врегулювання конфліктів, і цього тижня вони продовжують технічні переговори. Зазначимо, що на укладення угоди відведено 60 днів.
Пізніше в Мінфіні США заявили, що тимчасово призупиняють санкції проти іранської нафти. Тепер її можна постачати та продавати на світовому ринку. Але це виключення діятиме лише протягом тих самих 60 днів.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "повністю відкрита" і 21 червня через неї було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше.