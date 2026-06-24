RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина вернула из Ирана четырех задержанных моряков

14:40 24.06.2026 Ср
2 мин
В МИД раскрыли детали возвращения украинцев
aimg Татьяна Степанова
Фото: представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украине удалось вернуть из Ирана четырех моряков, задержанных в апреле этого года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал журналистам.

Как рассказал Тихий, в апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе. Среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четверо граждан Украины - членов экипажа.

МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и Посольство Украины в Греции, немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения.

"С тех пор продолжалась активная и упорная работа украинской стороны со всеми причастными институтами и сторонами. Пока мы рады сообщить, что эти усилия завершились положительным результатом. Четверо наших граждан уже покинули территорию Ирана", - отметил спикер.

По его словам, сейчас украинский моряк находится в безопасности вместе со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Мы благодарны коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям компании-судовладельца и всем, кто принял участие в возвращении наших моряков. Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не покидает своих людей", - добавил Тихий.

Переговоры США и Ирана и открытие Ормузского пролива

Напомним, в воскресенье и в ночь на понедельник, 22 июня, в Швейцарии состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по окончательному мирному соглашению.

По итогам встречи стороны согласовали дорожную карту по разработке окончательного соглашения, договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, и на этой неделе они продолжают технические переговоры. Отметим, что на заключение сделки отведено 60 дней.

Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти . Теперь ее можно снабжать и продавать на мировом рынке. Но это исключение будет действовать только в те же 60 дней.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД УкраиныИранОрмузский проливВМС Украины