Украина вернула артефакты, которые Россия похитила на оккупированных территориях

Как рассказали в ведомстве, было возвращено древнее оружие со времен энеолита в средневековье.

"Можно образно сказать, что в Украину поступила партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а затем МКИП определит место их экспонирования" временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев.

Он также поблагодарил всех, кто помогает вернуть украинские ценности и отметил, что в этот раз это результат работы Службы внешней разведки Украины и МИД, посольства США в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что коллекция "Скифского золота", с 2014 года находящаяся в Нидерландах, в ближайшее время вернется в Украину.

"Скифское золото" вернут Украине

В начале 2014 года коллекцию "Скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть принадлежащей крымским музеям коллекции после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем и должна быть передана непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе прошлого года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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