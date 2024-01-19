Україна поверне європейські норми щодо бензину для уникнення завозу російського пального

Документ підготовлений для виконання протоколу наради щодо недопущення обходу санкцій у паливно-енергетичному комплексі, що відбулася 26 липня 2023 року в Апараті РНБО України, та відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5.

Проектом акта передбачається внести зміни до Технічного регламенту:

в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5;

доповнення необхідними положеннями стосовно імплементації Директиви № 98/70/ЄC та Директиви № 1999/32/ЄC щодо: заборони продажу етилованого бензину.

встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах (ст. 3 та 4 Директиви № 98/70/ЄC).

Обґрунтування

Як зазначається в пояснювальній записці, постановою Кабміну від 13 травня 2022 року № 570 були внесені зміни до Технічного регламенту які дозволяють введення в обіг та надання на ринку автомобільних бензинів та дизельного палива за екологічним класом Євро 3 і Євро 4 до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Це було обумовлено необхідністю вирішення ситуації із забезпеченням паливом, враховуючи критичну ситуацію, що склалася через руйнування нафтобаз, нафто- та газопереробних заводів, а також блокування традиційних шляхів постачання нафтопродуктів, внаслідок збройної агресії РФ.

"Станом на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Задовольняються потреби економіки держави, ЗСУ та інших споживачів бензинами та дизельним паливом належної якості та в необхідному обсязі", - йдеться в документі.