Україна поверне європейські норми щодо бензину для уникнення завозу російського пального

Міністерство енергетики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проект.
Документ підготовлений для виконання протоколу наради щодо недопущення обходу санкцій у паливно-енергетичному комплексі, що відбулася 26 липня 2023 року в Апараті РНБО України, та відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5.
Проектом акта передбачається внести зміни до Технічного регламенту:
Як зазначається в пояснювальній записці, постановою Кабміну від 13 травня 2022 року № 570 були внесені зміни до Технічного регламенту які дозволяють введення в обіг та надання на ринку автомобільних бензинів та дизельного палива за екологічним класом Євро 3 і Євро 4 до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Це було обумовлено необхідністю вирішення ситуації із забезпеченням паливом, враховуючи критичну ситуацію, що склалася через руйнування нафтобаз, нафто- та газопереробних заводів, а також блокування традиційних шляхів постачання нафтопродуктів, внаслідок збройної агресії РФ.
"Станом на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Задовольняються потреби економіки держави, ЗСУ та інших споживачів бензинами та дизельним паливом належної якості та в необхідному обсязі", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Україна імпортує практично весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10%, що викликало здешевлення палива.