Украина вернет европейские нормы по бензину во избежание завоза российского топлива

Министерство энергетики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменениях в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект.
Документ подготовлен для выполнения протокола совещания по недопущению обхода санкций в топливно-энергетическом комплексе, состоявшемся 26 июля 2023 года в Аппарате СНБО Украины, и возобновления действия требований качества топлива на уровне не ниже Евро 5.
Проектом акта предполагается внести изменения в Технический регламент:
Как отмечается в пояснительной записке, постановлением Кабмина от 13 мая 2022 года № 570 были внесены изменения в Технический регламент, позволяющие оборот на рынке автомобильных бензинов и дизельного топлива по экологическому классу Евро 3 и Евро 4 до прекращения или отмены военного положения в Украине.
Это было обусловлено необходимостью разрешения ситуации с обеспечением топливом, учитывая критическую ситуацию, сложившуюся из-за разрушения нефтебаз, нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также блокирования традиционных путей поставок нефтепродуктов в результате вооруженной агрессии РФ.
"По состоянию на сегодняшний день налажены новые маршруты поставки нефтепродуктов, участниками рынка заключены долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке стабильна. Удовлетворяются потребности экономики государства, ВСУ и других потребителей бензинами и дизельным топливом надлежащего качества и в необходимом объеме", - говорится в документе.
Напомним, Украина импортирует практически весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10%, что вызвало удешевление топлива.