Україна потребує зміцнення сухопутних військ, - Воллес

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Те, що потрібно українцям, так це можливість формувати військові формування на землі, щоб використати маневр об'єднаними Збройними силами для відтіснення російських військ. Саме так можна перемогти атаки "живої сили", до яких зараз змушені вдаватися росіяни... вони вдаються до атак рівня Першої світової війни з відповідними втратами", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Великобританія розпочала новий раунд навчань для 20 тисяч українських військових.

Крім того, Австралія найближчими днями планує відправити 70 військових для навчання українських військовослужбовців.

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