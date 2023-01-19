ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія розпочала новий раунд базових навчань для ЗСУ, - Воллес

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 16:22
Британія розпочала новий раунд базових навчань для ЗСУ, - Воллес Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія розпочала новий раунд підготовки для ЗСУ. Планує провести навчання для щонайменше 20 тисяч воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, новий раунд базової підготовки українських солдатів розпочався сьогодні.

"Ми нікуди не йдемо, пане Путін (Володимир Путін, російський диктатор, -ред.). Ми тут надовго. Ми стоїмо поруч з Україною. Вам потрібно перерахувати знову. Вам потрібно щось змінити. Вам потрібно покинути Україну", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Австралія найближчими днями планує відправити 70 військових для навчання українських військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області