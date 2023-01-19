Британія розпочала новий раунд базових навчань для ЗСУ, - Воллес
Британія розпочала новий раунд підготовки для ЗСУ. Планує провести навчання для щонайменше 20 тисяч воїнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, новий раунд базової підготовки українських солдатів розпочався сьогодні.
"Ми нікуди не йдемо, пане Путін (Володимир Путін, російський диктатор, -ред.). Ми тут надовго. Ми стоїмо поруч з Україною. Вам потрібно перерахувати знову. Вам потрібно щось змінити. Вам потрібно покинути Україну", - заявив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Австралія найближчими днями планує відправити 70 військових для навчання українських військовослужбовців.
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