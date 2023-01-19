Британія розпочала новий раунд базових навчань для ЗСУ, - Воллес

Британія розпочала новий раунд підготовки для ЗСУ. Планує провести навчання для щонайменше 20 тисяч воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, новий раунд базової підготовки українських солдатів розпочався сьогодні. "Ми нікуди не йдемо, пане Путін (Володимир Путін, російський диктатор, -ред.). Ми тут надовго. Ми стоїмо поруч з Україною. Вам потрібно перерахувати знову. Вам потрібно щось змінити. Вам потрібно покинути Україну", - заявив міністр.