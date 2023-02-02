ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина нуждается в укреплении сухопутных войск, - Уоллес

Новина українською →
Лондон, Четверг 02 февраля 2023 19:26
Украина нуждается в укреплении сухопутных войск, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время Украина нуждается в укреплении сухопутных войск для оттеснения российских войск с украинской территории.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"То, что нужно украинцам, так это возможность формировать военные формирования на земле, чтобы использовать маневр объединенными Вооруженными силами для оттеснения российских войск. Именно так можно победить атаки "живой силы", к которым сейчас вынуждены прибегать россияне... они прибегают к атакам уровня Первой мировой войны с соответствующими потерями", - заявил он.

Напомним, ранее Великобритания начала новый раунд учений для 20 тысяч украинских военных.

Кроме того, Австралия в ближайшие дни планирует отправить 70 военных для обучения украинских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Великобритания Война России против Украины
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников