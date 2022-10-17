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Україна потребує закриття неба над об'єктами енергетики, - Галущенко

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Понеділок 17 жовтня 2022 13:14
Україна потребує закриття неба над об'єктами енергетики, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна потребує закриття неба над об'єктами енергетики, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністр зазначив, що вранці росіяни вдалися до обстрілу енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Сумській областях та Києві.

Крім того, внаслідок пошкодження підстанції знеструмлено та працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція.

"Такий ядерний шантаж країни-терориста не повинен залишитися без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами", - наголосив Галущенко.

Також він закликав українців знизити споживання електроенергії протягом дня, а особливо - у години вечірнього піку - з 17-00 до 23-00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - додав він.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів сотні населених пунктів залишилися без світла.

Раніше ми писали, що у Харкові через перебої електроенергії зупинилося метро, а на Дніпропетровщині попередили про відключення світла.

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