Україна потребує закриття неба над об'єктами енергетики, - Галущенко

Україна потребує закриття неба над об'єктами енергетики, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністр зазначив, що вранці росіяни вдалися до обстрілу енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Сумській областях та Києві.

Крім того, внаслідок пошкодження підстанції знеструмлено та працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція.

"Такий ядерний шантаж країни-терориста не повинен залишитися без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами", - наголосив Галущенко.

Також він закликав українців знизити споживання електроенергії протягом дня, а особливо - у години вечірнього піку - з 17-00 до 23-00.