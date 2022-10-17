Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики, - Галущенко

Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики, поскольку российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Германа Галущенко.

Министр отметил, что утром россияне прибегли к обстрелам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.

Кроме того, в результате повреждения подстанции обесточена и роботает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.

"Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами", - подчеркнул Галущенко.

Также он призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно - в часы вечернего пика - с 17-00 до 23-00.