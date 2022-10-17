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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру: сотні населених пунктів знеструмлені

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 12:05
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру: сотні населених пунктів знеструмлені Фото: в Україні через обстріли сотні населених пунктів знеструмлені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів сотні населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Росіяни атакували енергетичні об'єкти у трьох областях. Зокрема, зафіксовані 5 ударів дронами по Києву.

Також ворог ракетними ударами пошкодив критичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях. Знеструмлені сотні населених пунктів.

"Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування", - зазначив Шмигаль.

Українців закликали заощаджувати електроенергію через пошкодження, особливо у пікові години.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву, внаслідок атаки відомо про щонайменше одного загиблого.

Крім того, у Харкові через перебої електроенергії зупинилося метро та інший електротранспорт.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровські області попередили про відключення світла.

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