Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з полону, - Кулеба

Керівник МЗС зазначив, що залучення третьої країни дає можливість використовувати "дипломатію маятника" з Росією. Він відзначив, що це дуже важливо в питанні захисту людських життів.

"Питання цивільних заручників - це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, цей процес відрізняється від обміну військовополонених", - сказав Кулеба.

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський розповів, що деякі категорії людей особливо складно повертати з полону, йдеться зокрема про цивільних.

У квітні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".