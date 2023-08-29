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Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з полону, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еlmundo.

Керівник МЗС зазначив, що залучення третьої країни дає можливість використовувати "дипломатію маятника" з Росією. Він відзначив, що це дуже важливо в питанні захисту людських життів. 

"Питання цивільних заручників - це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, цей процес відрізняється від обміну військовополонених", - сказав Кулеба.

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський розповів, що деякі категорії людей особливо складно повертати з полону, йдеться зокрема про цивільних.

У квітні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".

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Дмитро Кулеба