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Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из плена, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в вопросе освобождения гражданских из российского плена нуждается в привлечении третьей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еlmundo.

Глава МИД отметил, что привлечение третьей страны позволяет использовать "дипломатию маятника" с Россией. Он отметил, что это очень важно в вопросе защиты человеческих жизней.

"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, этот процесс отличается от обмена военнопленных", - сказал Кулеба.

Обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые категории людей особенно сложно возвращать из плена, речь идет, в частности, о гражданских.

В апреле руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех".

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Дмитрий Кулеба