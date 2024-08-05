Україна потребує більшої кількості F-16 для зміцнення ППО та бойових місій, - ISW

Повітряні сили ЗСУ потребують набагато більшої кількості винищувачів F-16 для розширення та зміцнення системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що 4 серпня офіційний Київ заявив про отримання Україною першої партії винищувачів F-16.
Втім, ідеться у звіті, отриманої кількості недостатньо для досягнення відчутного результату в захисті країни від повітряних атак або ефективної участі в бойових місіях.
На думку аналітиків, Україні знадобиться набагато більша кількість F-16, щоб інтегрувати літаки та розширити "парасольку" протиповітряної оборони.
"Крім того, для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження ворогом, Повітряним силам також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях Україні за допомогою наданої Заходом далекобійної зброї", - йдеться у звіті ISW.
Навесні 2023 року було створено авіаційну коаліцію з надання Україні літаків F-16. Її очолили Нідерланди, Данія та низка інших країн-партнерів.
В неділю, 4 серпня, президент Володимир Зеленський продемонстрував перші отримані Україною винищувачі. На них встановили найсучасніше обладнання.
За даними видання The Economist, Україна отримає 79 літаків F-16. З них 20 прибудуть до кінця цього року, решта - партіями впродовж 2025 року.
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