Украина нуждается в большем количестве F-16 для укрепления ПВО и боевых миссий, - ISW

В отчете напомнили, что 4 августа официальный Киев заявил о получении Украиной первой партии истребителей F-16.

Впрочем, говорится в отчете, полученного количества недостаточно для достижения ощутимого результата в защите страны от воздушных атак либо эффективного участия в боевых миссиях.

По мнению аналитиков, Украине понадобится гораздо большее количество F-16, чтобы интегрировать самолеты и расширить "зонтик" противовоздушной обороны.

"Кроме того, для более безопасного использования F-16 и устранения риска их поражения врагом, Воздушным силам нужно регулярно уничтожать системы противовоздушной обороны в российском тылу и на временно оккупированных территориях Украины с помощью предоставленного Западом дальнобойного оружия", - говорится в отчете ISW.