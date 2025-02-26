Україна потрапить в область високого тиску. Яку погоду очікувати сьогодні
Сьогодні, 26 лютого, Україна потрапить в область високого атмосферного тиску. Тому опадів практично не очікується, а вдень буде досить тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"26 лютого погоду без опадів у більшості областей ще зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Холодне повітря відходитиме на схід, тому там очікується найпрохолодніша погода, на решті території вночі мороз дещо послабшає, відчутніше на заході країни", - йдеться у прогнозі.
Для цієї пори за малохмарної погоди характерний значний добовий хід температури, тому максимальна температура вдень легко переходить на плюсові температури, на крайньому заході очікується її підвищення.
У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вдень 5-10° тепла.
На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Погода у Києві та області
Невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.
Погода в Україні 26 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода у березні 2025 в Україні
У березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
Детальніше про погоду в останні дні лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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