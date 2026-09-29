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Україна потрапить у новий аналіз Єврокомісії щодо розширення ЄС

13:02 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Україна потрапить у новий аналіз Єврокомісії щодо розширення ЄС Фото: Єврокомісія (GettyImages)
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Європейська комісія перенесла презентацію аналізу наслідків майбутнього розширення Євросоюзу на 6 жовтня. Документ має показати, які зміни можуть знадобитися політикам та механізмам ЄС після ухвалення нових держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Європейської правди".

Спочатку так званий Pre-enlargement policy reviews планували представити 30 вересня.

Йдеться про аналіз того, наскільки чинні правила та напрями політики ЄС відповідають умовам майбутнього розширення та які зміни можуть знадобитися перед прийомом нових членів.

Чому змінили дату

За даними джерел видання, перенесення пов'язане з проведенням минулого тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Через це було найважче зібрати всіх учасників для завершення роботи над документом.

При цьому співрозмовники "Європейської правди" наголосили, що серйозних проблем із підготовкою аналізу немає.

Які сфери торкнеться аналіз

У документі розглянуть можливий вплив розширення на бюджет ЄС, спільну сільськогосподарську політику, єдиний ринок, політику згуртованості, продовольчу безпеку, оборону, енергетику, клімат та міграцію. Окремо Єврокомісія оцінить здатність розширеного ЄС ухвалювати рішення.

Зокрема, йтиметься про можливість частіше застосовувати передбачені договорами ЄС механізми переходу від одноголосності до голосування кваліфікованою більшістю в окремих сферах.

Документ міститиме загальну оцінку майбутнього розширення та не стане окремим аналізом прогресу України чи інших країн-кандидатів. При цьому Україну розглянуть як одну з держав, яка претендує на членство в ЄС.

Нагадуємо, що Євросоюз готує окремі дорожні карти для України, Чорногорії, Молдови та Албанії, які мають конкретизувати подальші кроки на шляху до членства та визначити орієнтовні терміни завершення переговорного процесу.

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