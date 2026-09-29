Украина попадет в новый анализ Еврокомиссии о расширении ЕС

Европейская комиссия перенесла презентацию анализа последствий будущего расширения Евросоюза на 6 октября. Документ должен показать, какие изменения могут потребоваться политикам и механизмам ЕС после принятия новых государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Европейской правды".

Изначально так называемый Pre-enlargement policy reviews планировали представить 30 сентября.

Речь идет об анализе того, насколько действующие правила и направления политики ЕС соответствуют условиям будущего расширения и какие изменения могут потребоваться перед приемом новых членов.

Почему изменили дату

По данным источников издания, перенос связан с проведением на прошлой неделе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Из-за этого было сложнее собрать всех участников для завершения работы над документом.

При этом собеседники "Европейской правды" отметили, что серьезных проблем с подготовкой анализа нет.

Какие сферы затронет анализ

В документе рассмотрят возможное влияние расширения на бюджет ЕС, общую сельскохозяйственную политику, единый рынок, политику сплоченности, продовольственную безопасность, оборону, энергетику, климат и миграцию. Отдельно Еврокомиссия оценит способность расширенного ЕС принимать решения.

В частности, речь пойдет о возможности чаще применять предусмотренные договорами ЕС механизмы перехода от единогласия к голосованию квалифицированным большинством в отдельных сферах.

Документ будет содержать общую оценку будущего расширения и не станет отдельным анализом прогресса Украины или других стран-кандидатов. При этом Украину рассмотрят как одно из государств, претендующих на членство в ЕС.