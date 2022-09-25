"Україна не поступиться": Кулеба відреагував на ядерні погрози РФ і закликав світ діяти

Ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна ніколи не змусять Україну поступитися своїми інтересами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї є абсолютно неприпустимими та безвідповідальними", - зазначив дипломат.
Кулеба наголосив, що Україна ніколи не поступиться власними інтересами та продовжить робити все для звільнення своїх територій.
Окрім цього, глава МЗС закликав ядерні держави відреагувати на шантаж РФ і дати зрозуміти агресору, що така риторика ставить під загрозу весь світ і він не буде терпіти.
До слова, керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров погрожував зброєю масового ураження на пресконференції в ООН.
Він гововорив про те, що "всі російські закони та доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через "референдуми" території України в разі їх закріплення у Конституції РФ".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна та наголосив, що не дуже вірить у таку можливість.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.