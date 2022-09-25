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"Україна не поступиться": Кулеба відреагував на ядерні погрози РФ і закликав світ діяти

Фото: Кулеба відреагував на ядерні погрози РФ і закликав світ діяти (Виталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна ніколи не змусять Україну поступитися своїми інтересами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї є абсолютно неприпустимими та безвідповідальними", - зазначив дипломат.

Кулеба наголосив, що Україна ніколи не поступиться власними інтересами та продовжить робити все для звільнення своїх територій.

Окрім цього, глава МЗС закликав ядерні держави відреагувати на шантаж РФ і дати зрозуміти агресору, що така риторика ставить під загрозу весь світ і він не буде терпіти.

До слова, керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров погрожував зброєю масового ураження на пресконференції в ООН.

Він гововорив про те, що "всі російські закони та доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через "референдуми" території України в разі їх закріплення у Конституції РФ".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна та наголосив, що не дуже вірить у таку можливість.

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Дмитро КулебаЯдерна зброяВійна Росії проти України