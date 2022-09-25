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"Украина не уступит": Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать

Фото: Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина никогда не заставят Украину уступить свои интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия абсолютно недопустимы и безответственны", - отметил дипломат.

Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не уступит собственные интересы и продолжит делать все для освобождения своих территорий.

Кроме этого, глава МИД призвал ядерные государства отреагировать на шантаж РФ и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.

К слову, руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров угрожал оружием массового поражения на пресс-конференции в ООН.

Он говорил о том, что "все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции РФ".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина и подчеркнул, что не очень-то верит в такую возможность.

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Дмитрий КулебаЯдерное оружиеВойна России против Украины