"Украина не уступит": Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать

Ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина никогда не заставят Украину уступить свои интересы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия абсолютно недопустимы и безответственны", - отметил дипломат.
Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не уступит собственные интересы и продолжит делать все для освобождения своих территорий.
Кроме этого, глава МИД призвал ядерные государства отреагировать на шантаж РФ и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.
К слову, руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров угрожал оружием массового поражения на пресс-конференции в ООН.
Он говорил о том, что "все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции РФ".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина и подчеркнул, что не очень-то верит в такую возможность.
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