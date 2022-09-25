"Украина не уступит": Кулеба отреагировал на ядерные угрозы РФ и призвал мир действовать

"Заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия абсолютно недопустимы и безответственны", - отметил дипломат.

Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не уступит собственные интересы и продолжит делать все для освобождения своих территорий.

Кроме этого, глава МИД призвал ядерные государства отреагировать на шантаж РФ и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.

К слову, руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров угрожал оружием массового поражения на пресс-конференции в ООН.

Он говорил о том, что "все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции РФ".