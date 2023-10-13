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Україна поступилася Німеччині у кваліфікації гандбольного Євро 2024: огляд матчу

Фото: збірна України з гандболу (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Владислав Прийменко

Збірна України з гандболу поступилася Німеччині у виїзному матчі відбору до гандбольного Євро-2024

Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на результат матчу.

На першій хвилині збірна України забила гол. Відзначилася Діана Дмитрішин. Збірна не втримала переваги протягом тайму, але наприкінці забили два швидкі голи (у відео) та відставали від Німеччини на один м'яч. Перший тайм завершився з рахунком 15:14 на користь Німеччини.

Фотозвіт першого тайму:

Фото: Перший тайм збірної України з гандболу (facebook.com/uhfukraine) 

У другому таймі Україна не зуміла утримати перевагу. Матч завершився з рахунком 31:24 на користь господарів.

Тренер збірної України Віталій Андронов сказав, що задоволений виступом дівчат.

"Ми грали проти потужної збірної, яка грала вдома. Ми віддали все, що змогли. так, у нас є помилки. За гру в першому таймі я взагалі щасливий, у другому десь не вистачило сил", - заявив Андронов.

Огляд матчу

Група України на гандбольному Євро 2024

Збірна України наступний матч кваліфікації проведе проти збірної Словаччини. Матч відбудеться 15 жовтня о 18:00 за київським часом. Також у групі є збірна Ізраїлю, але через війну вони тимчасово не грають.

Раніше ми повідомляли про розгромну перемогу молодіжної збірної України з футболу над Люксембургом.

 

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