Украина уступила Германии в квалификации гандбольного Евро 2024: обзор матча

Сборная Украины по гандболу уступила Германии в выездном матче отбора к гандбольному Евро 2024.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на результат матча.
На первой минуте сборная Украины забила гол. Отметилась Диана Дмитришин. Сборная не удержала преимущество в течении тайма, но в конце забили два быстрых гола (в видео) и отставали от Германии на один мяч. Первый тайм завершился со счетом 15:14 в пользу Германии.
Фотоотчет первого тайма:
Во втором тайме Украина не сумела удержать преимущество. Матч завершился со счетом 31:24 в пользу хозяев.
Тренер сборной Украины Виталий Андронов сказал, что он доволен выступлением девушек.
"Мы играли против мощной сборной, которая играла дома. Мы отдали все что смогли. Да, у нас есть ошибки. За игру в первом тайме я вообще счастлив, во втором где-то не хватило сил", - заявил Андронов.
Сборная Украины следующий матч квалификации проведет против сборной Словакии. Матч состоится 15 октября в 18:00 по киевскому времени. Также в группе есть сборная Израиля, но из-за войны они временно не играют.
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