Украина уступила Германии в квалификации гандбольного Евро 2024: обзор матча

На первой минуте сборная Украины забила гол. Отметилась Диана Дмитришин. Сборная не удержала преимущество в течении тайма, но в конце забили два быстрых гола (в видео) и отставали от Германии на один мяч. Первый тайм завершился со счетом 15:14 в пользу Германии.

Фотоотчет первого тайма:

Фото: Первый тайм сборной Украины по гандболу (facebook.com/uhfukraine)

Во втором тайме Украина не сумела удержать преимущество. Матч завершился со счетом 31:24 в пользу хозяев.

Тренер сборной Украины Виталий Андронов сказал, что он доволен выступлением девушек.

"Мы играли против мощной сборной, которая играла дома. Мы отдали все что смогли. Да, у нас есть ошибки. За игру в первом тайме я вообще счастлив, во втором где-то не хватило сил", - заявил Андронов.

Обзор матча

Группа Украины на гандбольном Евро 2024

Сборная Украины следующий матч квалификации проведет против сборной Словакии. Матч состоится 15 октября в 18:00 по киевскому времени. Также в группе есть сборная Израиля, но из-за войны они временно не играют.

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