Україна поступилась олімпійським чемпіонам у волейбольній Лізі націй

Ліга націй, 5-й тур

Україна – Франція – 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Як пройшла гра

"Синьо-жовті" дали серйозний бій одному з фаворитів турніру, проте втримати перевагу в кожному з сетів не вдалося.

У першій партії українці вели в рахунку 20:16, однак наприкінці дозволили суперникам здійснити камбек. Схожий сценарій повторився і в другому сеті: команда Рауля Лосано знову стартувала впевнено (5:2), дового трималася на рівних, проте втратила ініціативу і провалила кінцівку.

І лише в третій партії Франція домінувала від самого початку, а Україні не вдалося налагодити прийом подач. Як наслідок – третій сет також завершився на користь суперника з перевагою у 8 очок.

Найрезультативнішими гравцями у складі України стали Тимофій Полуян та Дмитро Янчук – обидва набрали по 11 очок.

Турнірне становище

Це вже третя поразка поспіль для збірної України в Лізі націй. Водночас команда продовжує боротьбу за вихід у плей-офф.

Після п'яти матчів у активі українців залишаються 7 очок, а Франція після перемоги випередила "синьо-жовтих" у загальному заліку.

Коли і де дивитися наступний матч

Уже 26 червня Україна спробує перервати серію невдач у матчі проти збірної Туреччини. Початок гри – о 18:30 за київським часом.

Трансляції матчів чоловічої Ліги націй доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", а також на сайті та регіональних платформах "Суспільного".