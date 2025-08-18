Україна постачатиме багато зброї країнам Європи після війни, - посол США при НАТО

На думку дипломата, вже сьогодні слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни.

"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", - зазначив Вітакер.

Посол також додав, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.