Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Україна постачатиме багато зброї країнам Європи після війни, - посол США при НАТО

Автор: Валерій Савицький

Україна стане великим постачальником військової техніки до країн Європи після завершення війни з Росією.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

На думку дипломата, вже сьогодні слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни.

"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", - зазначив Вітакер.

Посол також додав, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.

Збільшення витрат на оборону

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО, якщо європейські країни не підвищать свої витрати на оборону з тодішніх 2% до 5%.

Під час саміту НАТО в Гаазі у червні, лідери країн НАТО погодилися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП упродовж наступних 10 років.

Раніше Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) підрахував, що минулого року видатки на оборону в світі досягнули рекордних показників після "холодної війни".

