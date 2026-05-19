ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна посилює боротьбу з крадіжкою зерна: вже є перші результати

13:51 19.05.2026 Вт
4 хв
Росія будує "зернову імперію" на краденому хлібі
aimg Ірина Глухова aimg Роман Кот
Україна посилює боротьбу з крадіжкою зерна: вже є перші результати Фото: Україна посилює боротьбу з крадіжкою зерна (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія продовжує використовувати крадене українське зерно як інструмент економічного і політичного впливу, однак міжнародний тиск уже дає практичні результати.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі".

Читайте також: Як Росія краде українське зерно: в ОП розкрили злочинний механізм

Які результати дає боротьба з крадіжкою зерна

Як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, вже є практичні приклади, як це впливає на рішення щодо суден.

За його словами, у випадку із суховантажем "Caffa" у Швеції справа перейшла до реальних правових дій із конфіскацією судна, що свідчить про жорсткіший контроль за виконанням санкцій.

Ще одним прикладом стала ситуація із судном "Panormitis" в Ізраїлі. Після дипломатичного тиску та розголосу корабель не зміг розвантажитися

Водночас реакція різна: частина країн відмовляється приймати такі вантажі, інші - продовжують імпорт, визнає Власюк.

"Потрібне системне посилення санкцій - із фокусом на судна, операторів, вантажовідправників і покупців, а також запровадження вторинних обмежень для всіх, хто залучений до торгівлі вкраденим українським зерном", - додає він.

Як РФ просуває крадене зерно в Африці

Директор ТОВ "Українсько-Африканська торгівельна місія" Артем Гудков зазначив, що Росія активно використовує продовольство як інструмент геополітичного впливу в Африці.

"Як би боляче не було це визнавати, але росіяни перетворили продовольство на такий самий важіль впливу, як нафту і газ. На прикладі Африки вони стали одним з ключових гравців регіону - і йдеться не лише про обсяги поставок, а про вибудовану політичну архітектуру", - пояснив він.

Проблема в тому, що загальний обсяг світового виробництва не збільшився, а населення зростає і його потрібно годувати.

"Навіть ті африканські країни, які нас публічно підтримують та на нашому боці, змушені купувати аграрну та продовольчу продукцію в Росії", - розповів Гудков.

До того ж тут досить ефективними є і неринкові інструменти.

"Наш ворог використовує продовольство як інструмент впливу, іноді впроваджуючи політику "Все або нічого". Тобто, якщо окрема африканська країна хоче докуповувати якийсь невеликий обсяг аграрної продукції в українських експортерів, то Росія погрожує анулюванням своїх експортних контрактів", - пояснив він.

Водночас вільних об'ємів в інших країнах за такою ціною, як у Росії, взяти просто ніде. Україна не може повністю закрити потребу великих африканських країн у продовольстві.

"Тому правильне питання - не як ловити РФ на нечесності, а як збудувати свою торгівельну дипломатію, в якій український бізнес не змагатиметься з державними машинами самотужки. Поки цього немає - конкуренція буде нерівною за визначенням", - розмірковує Гудков.

Як українське МЗС допомагає аграрним експортерам

У Міністерстві закордонних справ повідомили, деякі результати вже є - через широкий набір практичних інструментів.

Це і взаємодія на рівні економічних відділів у посольствах, і участь у виставках, і сприяння у вирішенні проблемних питань.

"Серед конкретних результатів дипломатичного супроводу - у 2025 році спільно з Держпродспоживслужбою відкрито 19 нових ринків для української аграрної продукції, у 2026 році до них додалися Алжир, Кот-д'Івуар, Грузія та В'єтнам, загалом в роботі перебуває понад 300 напрямків", - пояснили у МЗС у відповідь на запит видання.

Росія роками вивозить зерно з окупованих українських територій, але сліди ретельно приховує - документи підміняють ще до того, як судно досягає порту призначення.

Нещодавно між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

Після цього Ізраїльська асоціація імпортерів сільгосппродукції запропонувала укласти меморандум з Україною, щоб надалі узгоджувати прибуття суден із зерном і перевіряти його походження.

Втім, як виявилося, крадене українське зерно купує не тільки Ізраїль. Йдеться про країни Африки і не тільки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України Російська Федерація Війна в Україні Зерновий коридор
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі