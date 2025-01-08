Україна посилює безпеку кордону, зокрема з Білоруссю: у ДПСУ розповіли деталі

Україна реалізує проєкт "Безпечний кордон" та посилення захисту північних рубежів. Зокрема, на кордоні з Білоруссю створюють фортифікаційні укріплення та розширюють систему відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що безпека кордону є вкрай важливою, оскільки включає захист від протиправної діяльності, посилення безпеки в прикордонних районах та відкритість для транскордонного руху, зокрема для осіб, які перетинають кордон з добрими намірами.

За його словами, безпека кордону та укріплення державного кордону визначені планом внутрішньої стійкості України, про який говорив президент Володимир Зеленський.

Речник ДПСУ зазначив, що потрібно укріплювати кордон в інженерному плані, зокрема не тільки знищувати об'їзні шляхи, створювати суцільні рови, а й встановлювати різного роду загородження.

Він додав, що активно працюють над розширенням системи відеоспостереження, встановленням максимальної кількості відеокамер для контролю кожного ділянки кордону та швидкої реакції груп реагування на спроби незаконного перетину.

За словами Демченка, підходи до укріплення кордону залежать від різних ділянок: кордон з країнами Європейського Союзу (приблизно 1400 км), кордон з Молдовою (близько 1200 км) та кордон з Білоруссю (понад 1080 км).

"Активно ми приділяємо увагу і кордону з Білоруссю, адже цей напрямок для нас є загрозливим. На цій ділянці, крім інженерного укріплення, також відбувається створення фортифікаційних укріплень, опорних пунктів, вогневих позицій, системи траншей та окопів, щоб наші воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбуватиметься повторно з території Білорусі", - розповів речник.