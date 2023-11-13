Україна посилює атаки на об'єкти російської інфраструктури, - ISW

Українські війська посилюють атаки на військові та логістичні об'єкти у тилових районах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
За даними аналітиків ISW, 12 листопада ГУР МО України повідомило, що 11 листопада українські партизани напали на російський штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок чого загинули щонайменше троє співробітників ФСБ РФ та Росгвардії.
Також з 8 по 12 листопада спостерігалися удари по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму та низці регіонів РФ. Зокрема, на думку експертів ISW, українські сили з літа 2023 року проводять масштабну ударну кампанію, спеціально спрямовану проти військових цілей в окупованому Криму.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, що минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.
Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму . Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.
Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморськебуло вражено два малі десантні кораблі , втрати в особовому складі росіян уточнюються. В результаті атаки знищено кораблі проектів "Акула" та "Серна".
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