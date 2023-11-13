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Україна посилює атаки на об'єкти російської інфраструктури, - ISW

Фото: Україна посилює атаки на об'єкти російської інфраструктури (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські війська посилюють атаки на військові та логістичні об'єкти у тилових районах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків ISW, 12 листопада ГУР МО України повідомило, що 11 листопада українські партизани напали на російський штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок чого загинули щонайменше троє співробітників ФСБ РФ та Росгвардії.

Також з 8 по 12 листопада спостерігалися удари по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму та низці регіонів РФ. Зокрема, на думку експертів ISW, українські сили з літа 2023 року проводять масштабну ударну кампанію, спеціально спрямовану проти військових цілей в окупованому Криму.

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська 12 листопада незначно просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області на тлі наземних операцій, що продовжуються.
  • Російський уряд намагається применшити масштаби своїх дій щодо посилення контролю над російським інформаційним простором.
  • Росія продовжує позиціонувати себе як провідний гарант безпеки авторитарних країн Африки.
  • Російські війська 12 листопада завдали обмеженої серії ракетних ударів по півдні України.
  • Російські війська продовжили наступальні дії межі Куп'янськ-Кременная, соціальній та районі Бахмута.

Нагадаємо, що минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму . Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморськебуло вражено два малі десантні кораблі , втрати в особовому складі росіян уточнюються. В результаті атаки знищено кораблі проектів "Акула" та "Серна".

 

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