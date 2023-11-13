Украина усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры, - ISW

По данным аналитиков ISW, 12 ноября ГУР МО Украины сообщило, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии.

Также с 8 по 12 ноября наблюдались удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму и ряде регионов РФ. В частности, по мнению экспертов ISW, украинские силы с лета 2023 года проводят масштабную ударную кампанию, специально направленную против военных целей в оккупированном Крыму.

Ключевые выводы ISW:

Украинские войска 12 ноября незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.

Российское правительство пытается преуменьшить масштабы своих действий по усилению контроля над российским информационным пространством.

Россия продолжает позиционировать себя как видный гарант безопасности авторитарных стран Африки.

Российские войска 12 ноября нанесли ограниченную серию ракетных ударов по югу Украины.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Кременная, а также в районе Бахмута.

Напомним, что на прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются. В результате атаки уничтожены корабли проектов "Акула" и "Серна".