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Украина усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры, - ISW

Фото: Украина усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские войска усиливают атаки на военные и логистические объекты в тыловых районах России, а также на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, 12 ноября ГУР МО Украины сообщило, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии.

Также с 8 по 12 ноября наблюдались удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму и ряде регионов РФ. В частности, по мнению экспертов ISW, украинские силы с лета 2023 года проводят масштабную ударную кампанию, специально направленную против военных целей в оккупированном Крыму.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска 12 ноября незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.
  • Российское правительство пытается преуменьшить масштабы своих действий по усилению контроля над российским информационным пространством.
  • Россия продолжает позиционировать себя как видный гарант безопасности авторитарных стран Африки.
  • Российские войска 12 ноября нанесли ограниченную серию ракетных ударов по югу Украины.
  • Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Кременная, а также в районе Бахмута.

Напомним, что на прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются. В результате атаки уничтожены корабли проектов "Акула" и "Серна".

 

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