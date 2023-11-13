Україна посилює атаки на об'єкти російської інфраструктури, - ISW

Українські війська посилюють атаки на військові та логістичні об'єкти у тилових районах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків ISW, 12 листопада ГУР МО України повідомило, що 11 листопада українські партизани напали на російський штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок чого загинули щонайменше троє співробітників ФСБ РФ та Росгвардії.

Також з 8 по 12 листопада спостерігалися удари по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму та низці регіонів РФ. Зокрема, на думку експертів ISW, українські сили з літа 2023 року проводять масштабну ударну кампанію, спеціально спрямовану проти військових цілей в окупованому Криму.

Ключові висновки ISW:

Українські війська 12 листопада незначно просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області на тлі наземних операцій, що продовжуються.

Російський уряд намагається применшити масштаби своїх дій щодо посилення контролю над російським інформаційним простором.

Росія продовжує позиціонувати себе як провідний гарант безпеки авторитарних країн Африки.

Російські війська 12 листопада завдали обмеженої серії ракетних ударів по півдні України.

Російські війська продовжили наступальні дії межі Куп'янськ-Кременная, соціальній та районі Бахмута.

Нагадаємо, що минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму . Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморськебуло вражено два малі десантні кораблі , втрати в особовому складі росіян уточнюються. В результаті атаки знищено кораблі проектів "Акула" та "Серна".