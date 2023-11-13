ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры, - ISW

Понедельник 13 ноября 2023 03:58
UA EN RU
Украина усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры, - ISW Фото: Украина усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские войска усиливают атаки на военные и логистические объекты в тыловых районах России, а также на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, 12 ноября ГУР МО Украины сообщило, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии.

Также с 8 по 12 ноября наблюдались удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму и ряде регионов РФ. В частности, по мнению экспертов ISW, украинские силы с лета 2023 года проводят масштабную ударную кампанию, специально направленную против военных целей в оккупированном Крыму.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска 12 ноября незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.
  • Российское правительство пытается преуменьшить масштабы своих действий по усилению контроля над российским информационным пространством.
  • Россия продолжает позиционировать себя как видный гарант безопасности авторитарных стран Африки.
  • Российские войска 12 ноября нанесли ограниченную серию ракетных ударов по югу Украины.
  • Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Кременная, а также в районе Бахмута.

Напомним, что на прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются. В результате атаки уничтожены корабли проектов "Акула" и "Серна".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Крим
NEWS
Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, - Зеленский
Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, - Зеленский
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом