Україна посилить захист дітей, які опинилися на окупованих територіях або депортовані у РФ

Як зауважили у відомстві, органи опіки не можуть забезпечити належний контроль за умовами проживання і виховання дітей на окупованих територіях. Також неможливо простежити їх ймовірне подальше переміщення.

Влада України втратила зв'язок із багатьма сім’ями, на вихованні яких перебувають діти, наразі втрачено зв’язок і доля дітей невідома.

Тому Кабмін нещодавно затвердив зміни щодо повноважень керівників районних держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад.

Тепер вони матимуть подавати до Нацполіції заяви про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію держави-агресора або які залишилися на окупованих територіях, або з якими відсутній зв’язок.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула додому 12-річного хлопчика, якого загарбники після близько 18 місяців життя в окупації вивезли до Росії.

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