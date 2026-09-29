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Україна посилить захист держсистем через удари росіян по дата-центрах

15:38 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)

Цифрова інфраструктура України має пошкодження від масштабних атак Росії. Уряд запланував підтримку резервних інформаційних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Підтримка цифрової інфраструктури

За словами Корецького, в умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Уряд виділив 518,3 мільйонів гривень з резервного фонду. Це посилить резервні інформаційні системи державних органів.

Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури.

Також на ці гроші закуплять:

  • серверне обладнання,
  • програмне забезпечення,
  • системи резервного копіювання та відновлення.

"Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", - зазначив Корецький.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд першочергово фінансуватиме оборону, соціальні виплати та зарплати бюджетникам через брак коштів на інші статті.

Крім того, нещодавно Корецький повідомив, що цьогоріч Україні доведеться витратити на війну з Росією щонайменше 155 мільярдів доларів.

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УкраїнаСергій Корецький