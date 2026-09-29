Україна посилить захист держсистем через удари росіян по дата-центрах

Підтримка цифрової інфраструктури

За словами Корецького, в умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Уряд виділив 518,3 мільйонів гривень з резервного фонду. Це посилить резервні інформаційні системи державних органів.

Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури.

Також на ці гроші закуплять:

серверне обладнання,

програмне забезпечення,

системи резервного копіювання та відновлення.

"Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", - зазначив Корецький.